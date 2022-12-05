«В шаге от полупустыни»: ростовский эколог пояснил, чем опасно обмеление реки Дон

Из-за сильных порывов ветра, который дул всю предыдущую неделю, произошло сильное обмеление реки Дон. По словам экологов, похожие случаи были и в 90-е годы, и не так давно — пару лет назад. Однако многое зависит от направления ветра и ряда факторов, которые в этом году совпали. Поэтому наряду с обмелением реки Дон, обмелел и Таганрогский залив, где, по словам экологов, вода ушла «практически до горизонта».