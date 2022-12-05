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«В шаге от полупустыни»: ростовский эколог пояснил, чем опасно обмеление реки Дон

Сегодня, 12:27
Фото: rostovgazeta.ru
Ростовский эколог пояснил, чем опасно обмеление реки Дон

Через 50 лет Ростовская область может превратиться в полупустыню из-за обмеления Дона

Мощности ростовского водозабора не рассчитаны на забор воды с малой глубины, сообщил RostovGazeta эколог Алексей Лебедев.

Из-за сильных порывов ветра, который дул всю предыдущую неделю, произошло сильное обмеление реки Дон. По словам экологов, похожие случаи были и в 90-е годы, и не так давно — пару лет назад. Однако многое зависит от направления ветра и ряда факторов, которые в этом году совпали. Поэтому наряду с обмелением реки Дон, обмелел и Таганрогский залив, где, по словам экологов, вода ушла «практически до горизонта».

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«С каждым годом уровень воды в реке Дон уменьшается. На это сильно влияет интенсивность распашки целинных земель, водосборных балок, устьев малых рек и ручьев», - отмечает Алексей Лебедев.

Также влияет и застройка береговой линии в Ростовской области с нарушением  расстояния природно-защитной зоны вокруг малых рек — 200 метров.

«Это требование никто никто не соблюдает, и никто это не контролирует», - делится фактами собеседник. 

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Эксперт подчеркивает, что современная сельхозтехника позволяет распахать склоны возле реки. Аграрии этим пользуются и увеличивают посевные площади, выкорчевывая деревья, которые в некоторых местах удерживали берега от заиливания. В результате талая вода, которая раньше после дождей стекала в ручьи, теперь смывается вниз.

Фото: donland.ru

«Ландшафт выравнивается, а мы остаемся без ручьев и водосборных балок», - поясняет собеседник. 

В качестве очередного примера спикер приводит один из притоков Дона — речку Тузловку.

«Сейчас эту реку можно перешагнуть — все распахали. В результате родники заилились, не стало притоков», — говорит эксперт.

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По его словам, эта проблема обмеления водоемов ощутима не только в нашем регионе, а по всей береговой линии Дона — в Воронежской, Липецкой, Волгоградской областях. И хотя «точка невозврата» еще не пройдена, специалисты настроены пессимистично.

«В дальнейшем ситуация будет только ухудшаться - такой прогноз делался еще лет 15 назад. Тогда речь шла о том, что если и дальше ничего не предпринимать, то через полвека нам придется жить в полупустыне», — делится информацией эколог.

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