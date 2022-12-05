В Сочи подведены итоги II Конгресса молодых ученых

Деловая программа события состояла из 152 мероприятий. На конгресс прибыли порядка 4000 участников. Организатором мероприятия стал Фонд Росконгресс, а его информационным партнером — медиахолдинг 1MI.
Конгресс молодых ученых — одно из главных событий Десятилетия науки и технологий в Российской Федерации. Он объединил представителей академической среды. Речь идет о начинающих исследователях, бизнесменах, государственных компаниях, победителях конкурсов грантов, студентах, школьниках и так далее, сообщает newsnn.ru.
На конгресс прибыли примерно 4000 делегатов и сотрудников средств массовой информации, в том числе свыше 1900 слушателей университетов, институтов и академий. Более 500 являлись сотрудниками научно-исследовательских институтов.
Основным событием конгресса стала встреча российского лидера Владимира Путина с его участниками. Президент выслушал предложения по развитию науки и технологий. Он ознакомился с программой поддержки ученых, вопросами перехода к новому технологическому укладу и интеграции новых территорий в исследования.
Путин назвал конгресс очень востребованным мероприятием, так как, по его словам, молодые люди всегда устремлены в будущее. У молодежи вся жизнь впереди, и она настроена на построение карьеры в той сфере, которой решила себя посвятить.
Помимо этого, в ходе беседы ее участники подчеркнули необходимость подготовки кадров. Президент заявил, что соответствующая работа должна быть системной. Отдельно делегаты обсудили проведение Десятилетия науки и технологий в РФ.
По словам помощника главы государства Андрея Фурсенко, наука не обособленная отрасль. Она не может существовать сама по себе. Наука встроена в общественные процессы, являясь инструментом для решения важных задач.