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В Сочи подведены итоги II Конгресса молодых ученых

Сегодня, 14:56
Фото: roscongress.org
На территории Сочи с первого по третье декабря текущего года прошел II Конгресс молодых ученых. Участники мероприятия собрались в парке науки и искусства «Сириус».

Деловая программа события состояла из 152 мероприятий. На конгресс прибыли порядка 4000 участников. Организатором мероприятия стал Фонд Росконгресс, а его информационным партнером — медиахолдинг 1MI.

Конгресс молодых ученых — одно из главных событий Десятилетия науки и технологий в Российской Федерации. Он объединил представителей академической среды. Речь идет о начинающих исследователях, бизнесменах, государственных компаниях, победителях конкурсов грантов, студентах, школьниках и так далее, сообщает newsnn.ru.

На конгресс прибыли примерно 4000 делегатов и сотрудников средств массовой информации, в том числе свыше 1900 слушателей университетов, институтов и академий. Более 500 являлись сотрудниками научно-исследовательских институтов.

Основным событием конгресса стала встреча российского лидера Владимира Путина с его участниками. Президент выслушал предложения по развитию науки и технологий. Он ознакомился с программой поддержки ученых, вопросами перехода к новому технологическому укладу и интеграции новых территорий в исследования.

Путин назвал конгресс очень востребованным мероприятием, так как, по его словам, молодые люди всегда устремлены в будущее. У молодежи вся жизнь впереди, и она настроена на построение карьеры в той сфере, которой решила себя посвятить.

Помимо этого, в ходе беседы ее участники подчеркнули необходимость подготовки кадров. Президент заявил, что соответствующая работа должна быть системной. Отдельно делегаты обсудили проведение Десятилетия науки и технологий в РФ.

По словам помощника главы государства Андрея Фурсенко, наука не обособленная отрасль. Она не может существовать сама по себе. Наука встроена в общественные процессы, являясь инструментом для решения важных задач.

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