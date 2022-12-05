Сотрудники отдела полиции № 3 в Таганроге получили заявление от местной жительницы, которая рассказала о том, что фирма, где она работает, лишилась двух грузовиков. Женщина рассказала, что в компанию обратился предприниматель: ему требовалось взять в аренду грузовики «МАЗ» и «КамАЗ». Когда срок аренды истек — предприниматель просто пропал.
Сотрудники уголовного розыска смогли установить местонахождение жителя Заветинского района и задержать его. Мужчина рассказал, что ему срочно нужны были деньги, а автомобили, взятые в аренду, сломались. Из-за поломки мужчина разобрал из на запчасти и сдал на металлолом, сумму ущерба оценили в 400 тысяч рублей.
Сейчас дончанин стал фигурантом дела о мошенничестве и находится под подпиской о невыезде.
Ранее ростовчанка зарабатывала на жизнь с помощью обмана арендаторов в Майкопе.