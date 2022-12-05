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В Таганроге предприимчивый дончан сдал арендованные грузовики на металлолом

Сегодня, 16:16
Фото: pxhere.com
В Таганроге задержали дончанина, который сдал два арендованных большегруза на металл, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Сотрудники отдела полиции № 3 в Таганроге получили заявление от местной жительницы, которая рассказала о том, что фирма, где она работает, лишилась двух грузовиков. Женщина рассказала, что в компанию обратился предприниматель: ему требовалось взять в аренду грузовики «МАЗ» и «КамАЗ». Когда срок аренды истек — предприниматель просто пропал.  

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Сотрудники уголовного розыска смогли установить местонахождение жителя Заветинского района и задержать его. Мужчина рассказал, что ему срочно нужны были деньги, а автомобили, взятые в аренду, сломались. Из-за поломки мужчина разобрал из на запчасти и сдал на металлолом, сумму ущерба оценили в 400 тысяч рублей. 

Сейчас дончанин стал фигурантом дела о мошенничестве и находится под подпиской о невыезде.

Ранее ростовчанка зарабатывала на жизнь с помощью обмана арендаторов в Майкопе.

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