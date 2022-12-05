Сотрудники отдела полиции № 3 в Таганроге получили заявление от местной жительницы, которая рассказала о том, что фирма, где она работает, лишилась двух грузовиков. Женщина рассказала, что в компанию обратился предприниматель: ему требовалось взять в аренду грузовики «МАЗ» и «КамАЗ». Когда срок аренды истек — предприниматель просто пропал.