Из-за сильного ветра из реки Дон частично ушла вода, ее уровень находится в пределах критических отметок. Это привело к проблемам в работе водозаборных сооружений в хуторе Рыбацкий.
«Ввиду появившегося дефицита воды потребители Зернограда будут получать воду по графику. С 06:00 до 08:00 часов и с 18:00 до 20:00», — сказано в сообщении.
Сколько это продлится, в сообщении не раскрывается.
Напомним, что из-за неблагоприятной погоды без воды осталась и часть Ростова. Проблема должна решиться в течение суток.