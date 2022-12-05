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В Зернограде по графику начали давать воду из-за непогоды

Сегодня, 11:40
Фото: 57.mchs.gov.ru
В Зернограде по графику начали давать воду

Из-за обмеления Дона жителям Зернограда с 5 декабря начали давать воду по графику

В Зернограде Ростовской области из-за неблагоприятной погоды появились проблемы с водой, сообщает «Управление развития систем водоснабжения».

Из-за сильного ветра из реки Дон частично ушла вода, ее уровень находится в пределах критических отметок. Это привело к проблемам в работе водозаборных сооружений в хуторе Рыбацкий.

«Ввиду появившегося дефицита воды потребители Зернограда будут получать воду по графику. С 06:00 до 08:00 часов и с 18:00 до 20:00», — сказано в сообщении.

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Сколько это продлится, в сообщении не раскрывается.

Напомним, что из-за неблагоприятной погоды без воды осталась и часть Ростова. Проблема должна решиться в течение суток. 

 

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