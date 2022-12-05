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Служба городских кладбищ выявила в Ростове более 687,2 тысячи могил

Сегодня, 08:11
Фото: rostovgazeta.ru
Власти Ростова составили реестр всех городских кладбищ
В Ростове создан реестр всех городских захоронений, сообщается на сайте администрации города.

Служба городских кладбищ Ростова провела учет мест захоронений на территории городских погостов. Чиновникам удалось сформировать реестр кладбищ, число которых составляет девять единиц.

В общей сложности власти города насчитали на всех кладбищах более 687,7 тысячи захоронений. При этом самым крупным считается Северное городской кладбище, на котором насчитывается 499,2 тысячи могил. На открытом в 2019 году кладбище в Мясниковском районе уже насчитывается 14,2 тысячи захоронений.

Также власти уточнили обязанности Службы городских кладбищ Ростова. Они заявили, что подразделение занимается предоставлением бесплатного участка земли для погребения тела или праха на муниципальных кладбищах города. Также в Службе можно получить разрешение на погребение усопшего в одну могилу с ранее погребенным родственником.

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Ранее сообщалось, что жителей Ростова не пускают на кладбища со своими оградками и памятниками.

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