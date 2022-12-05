В общей сложности власти города насчитали на всех кладбищах более 687,7 тысячи захоронений. При этом самым крупным считается Северное городской кладбище, на котором насчитывается 499,2 тысячи могил. На открытом в 2019 году кладбище в Мясниковском районе уже насчитывается 14,2 тысячи захоронений.