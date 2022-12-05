Власти рассказали, что в настоящий момент в Ростовской области работают более 12 тысяч врачей, около 30 тысяч средних медработников, а также 6,5 тысячи представителей младшего медперсонала. При этом в октябре 2022 года объявили, что кадровый дефицит в сфере здравоохранения составляет более 20%, а на каждые 10 тысяч пациентов приходится 32,4 медика.