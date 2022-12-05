Власти рассказали, что в настоящий момент в Ростовской области работают более 12 тысяч врачей, около 30 тысяч средних медработников, а также 6,5 тысячи представителей младшего медперсонала. При этом в октябре 2022 года объявили, что кадровый дефицит в сфере здравоохранения составляет более 20%, а на каждые 10 тысяч пациентов приходится 32,4 медика.
«Дефицит медицинских работников сохраняется в первичном звене здравоохранения и в подразделениях скорой медицинской помощи», — подчеркнул глава Минздрава Ростовской области Юрий Кобзев.
В правительстве рассказали, что в настоящий момент для привлечения новых кадров в Ростовской области используют не только целевой набор, но также послевузовскую подготовку в ординатуре, программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», благодаря которым медики могут получить единовременную выплату в размере 500 тысяч рублей за работу в угледобывающих районах, а также программы по приобретению собственного жилья или улучшения жилищных условий.
Юрий Кобзев также упомянул важность перехода муниципальных учреждений здравоохранения в государственную собственность в следующем году. По его мнению, это позволит выстроить новую систему здравоохранения и применить рациональный подход в использовании ресурсов.