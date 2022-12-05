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Водоканал ограничил подачу воды трех районах в Ростове из-за шуги и обмеления Дона

Сегодня, 08:59
Фото: rostovgazeta.ru
Почему в трех районах Ростова нет воды
В Ростове сразу в трех районах перекрыли водоснабжение из-за сложных погодных условий, сообщает городская мэрия.

Последние несколько дней выдались холодными и ветреными для Ростова. Из-за устойчивой стихии значительно понизился уровень воды в реке Дон. Вкупе с холодом это привело к образованию наледи и шуги, что повлекло ухудшение пропускной способности водозаборных сооружений Ростовводоканала, расположенных в Александровке.

Из-за этого водоснабжение ограничили сразу трех районах города — Пролетарском, Кировском и Октябрьском. Директор технологического департамента Ростовводоканала Игорь Тронь заявил, что после того, как ветер стихнет, вода должна вернуться в дома ростовчан. По его прогнозам это должно произойти уже к 13.00 мск.

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Коммунальные службы надеются, что погодные условия в Ростове улучшатся.

Синоптики же дают утешительный прогноз. Они заверяют, что в ближайшие дни погода улучшится. В городе ожидается потепление и уменьшение скорости

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