Последние несколько дней выдались холодными и ветреными для Ростова. Из-за устойчивой стихии значительно понизился уровень воды в реке Дон. Вкупе с холодом это привело к образованию наледи и шуги, что повлекло ухудшение пропускной способности водозаборных сооружений Ростовводоканала, расположенных в Александровке.
Из-за этого водоснабжение ограничили сразу трех районах города — Пролетарском, Кировском и Октябрьском. Директор технологического департамента Ростовводоканала Игорь Тронь заявил, что после того, как ветер стихнет, вода должна вернуться в дома ростовчан. По его прогнозам это должно произойти уже к 13.00 мск.
Коммунальные службы надеются, что погодные условия в Ростове улучшатся.
Синоптики же дают утешительный прогноз. Они заверяют, что в ближайшие дни погода улучшится. В городе ожидается потепление и уменьшение скорости