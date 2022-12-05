Из-за этого водоснабжение ограничили сразу трех районах города — Пролетарском, Кировском и Октябрьском. Директор технологического департамента Ростовводоканала Игорь Тронь заявил, что после того, как ветер стихнет, вода должна вернуться в дома ростовчан. По его прогнозам это должно произойти уже к 13.00 мск.