Володин: США сдерживают развитие других стран для сохранения своей гегемонии

Спикер Госдумы заявил, что США специально сдерживают развитие других стран, чтобы сохранить свою гегемонию. Об этом информирует dumatv.ru.
Володин отметил, что мир должен быть многополярным. Но Штаты изо всех сил этому препятствуют. Вашингтон стремится сохранить свою гегемонию и свое монопольное положение.
По словам председателя нижней палаты парламента, США и Евросоюз применяют разные методы: введение санкций, шантаж, запугивание и провоцирование конфликтов. Володин обвинил Белый дом в уничтожении «наших традиционных ценностей», истории, культуры и религии, а также в желании Запада выдернуть человека из семьи и общества, сделать его через соцсети одиноким и зависимым, чтобы дальше управлять им, промывать ему мозги и вовлекать в свою повестку.
По мнению Володина, Вашингтон и Брюссель постоянно вмешиваются в дела других государств, чтобы разрушить их экономику. В качестве примера российский политик привел Украину, назвав ее «американской колонией», потерявшей собственную независимость и превратившейся в инструмент борьбы против Российской Федерации.
Ранее Володин повторил слова экономиста Рэя Далио, сказавшего, что спустя 246 лет после основания США американская империя утрачивает роль мирового гегемона.
Автор пишет в своей книге, что цикл роста, могущества и упадка исторических империй в среднем длится 250 лет. Следовательно, переход США к упадку неизбежен.
Представитель Госдумы считает, что сейчас США желают остановить свое падение, в первую очередь за счет Евросоюза. Он добавил, что Вашингтон ослабляет страны Европы экономически, навязывая им свои дорогие энергоресурсы.
Штаты разрушают европейскую промышленность и ее социальную стабильность, ослабляют евро - вторую по значимости мировую резервную валюту после доллара, резюмировал Володин.