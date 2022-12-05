Володин: США сдерживают развитие других стран для сохранения своей гегемонии

По словам председателя нижней палаты парламента, США и Евросоюз применяют разные методы: введение санкций, шантаж, запугивание и провоцирование конфликтов. Володин обвинил Белый дом в уничтожении «наших традиционных ценностей», истории, культуры и религии, а также в желании Запада выдернуть человека из семьи и общества, сделать его через соцсети одиноким и зависимым, чтобы дальше управлять им, промывать ему мозги и вовлекать в свою повестку.