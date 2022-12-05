ВСК поделился ключевыми проектами IT-трансформации в рамках TAdviser SummIT

«Главным преимуществом цифровизации являются упрощение клиентского пути, оптимизация и трансформация внутренних процессов для повышения операционной эффективности. Сейчас страховщики активно применяют ботов для коммуникации с клиентом, внедряют искусственный интеллект для перехода на полностью удаленное урегулирование убытков по автострахованию, разрабатывают сервисы для упрощения процесса пролонгации действующих договоров страхования. Кроме того, в отдельных сферах внедрение IT-технологий позволяет решать критически важные проблемы. В медицине, например, это повышение доступности медпомощи, распространение превентивной – профилактической – медицины», - отметила Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК.