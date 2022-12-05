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«ЮгСтройИнвест» ввел в эксплуатацию 5 млн м² жилья

Сегодня, 14:01
Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»
3 декабря один из лидеров по строительству комфортного жилья в РФ — ГК «ЮгСтройИнвест» — отчитался о сдаче пятимиллионного квадратного метра. Грандиозное торжество по этому поводу состоялось в микрорайоне «Вересаево» Ростова-на-Дону, где на одну из квартир и пришелся юбилейный квадратный метр.

Выдача ключей дольщикам прошла так же в других крупных городах, где сегодня работает застройщик — Краснодаре и Ставрополе.

Яркий запоминающийся праздник с развлечениями для детей и взрослых одновременного прошел в трех крупнейших городах Юга России. В Южной столице ключи от новых квартир получили дольщики литера 16/1, в распоряжение которых поступила добротная современная недвижимость в одном из самых зеленых и обустроенных микрорайонах города. Ведь помимо обязательной инфраструктуры в виде школ и детских садов, здесь в шаговой доступности от каждого дома имеются свои детские и спортивные площадки, а так же зоны активного и спокойного отдыха. Застройщик в обязательном порядке сдает квартиры уже с чистовой отделкой, выполнив самые трудоемкие и затратные работы, такие как: электрическая и сантехническая разводка, стяжка пола и штукатурка стен.

В целом, уходящий 2022-й год стал для «ЮгСтройИнвеста» богатым на рекорды. Кроме юбилейного квадратного метра, компания — впервые в своей истории — построила за год почти 607 тысяч квадратных метров и сдала 37 современных комфортных домов. На протяжении всего года компания удерживала постоянное место в рейтинге ТОП-10 ведущих застройщиков РФ, являясь лидером как по объемам строительства, так и по другим показателям. В этом году компания в шестой раз получила престижную федеральную награду «Надежный застройщик России». Хотя представители компании убеждены, что лучшей оценкой работы застройщика являются счастливые лица новоселов.

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#Анна Петрова
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