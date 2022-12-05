«ЮгСтройИнвест» ввел в эксплуатацию 5 млн м² жилья

Яркий запоминающийся праздник с развлечениями для детей и взрослых одновременного прошел в трех крупнейших городах Юга России. В Южной столице ключи от новых квартир получили дольщики литера 16/1, в распоряжение которых поступила добротная современная недвижимость в одном из самых зеленых и обустроенных микрорайонах города. Ведь помимо обязательной инфраструктуры в виде школ и детских садов, здесь в шаговой доступности от каждого дома имеются свои детские и спортивные площадки, а так же зоны активного и спокойного отдыха. Застройщик в обязательном порядке сдает квартиры уже с чистовой отделкой, выполнив самые трудоемкие и затратные работы, такие как: электрическая и сантехническая разводка, стяжка пола и штукатурка стен.