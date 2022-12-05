В администрации Ростова-на-Дону сообщили о создании реестра городских захоронений, количество могил составило более 687 тысяч мест погребения на девяти кладбищах.
Самым крупным по числу захоронений стало Северное городское кладбище, на котором похоронены практически полмиллиона человек. Самое новое кладбище в Мясниковском районе заполнилось за три года с момента открытия на 14,2 тысячи могилы.
Также власти города напомнили о том, что в обязанности Службы городского кладбища Ростова входит предоставление бесплатных участков земли для погребения останков ростовчан и выдача разрешений на погребение членов семьи в одной могиле с ранее захороненными близкими.
В Ростове в понедельник, 5 декабря, жители части города остались без холодного водоснабжения.
О первых отключениях водоснабжения ростовчане стали сообщать еще в 07.00 мск, а уже позднее из сообщения администрации стало известно, что «Водоканал» был вынужден ограничить водоснабжение в Пролетарском, Кировском и Октябрьском районах.
Причиной этого стал сильный ветер, снизивший уровень воды в Доне, а также возникновение льда и шуги. Все эти факторы отразились на ухудшении пропускной способности водозабора, и водоснабжение надеялись восстановить к 13.00 мск.
По данным пресс-службы Ростовводоканала, специалисты повышали давление с 11.30 мск, что позволило перенаправить воду и восстановить водоснабжение к 15.45 мск в полном объеме.
На портале госзакупок опубликовали тендер, заказчиком которого выступило донское правительство. Власти ищут подрядчика, готового оказать услуги пассажироперевозки депутатам Госдумы и членам Совета Федерации за 14 миллионов рублей. При этом лимит расходов на одного депутата и его комфорт составил 1,5 миллиона рублей.
По условиям контракта от подрядчика требуется предоставить 13 автомобилей с системами климат-контроля, подушками безопасности, мощными двигателями. 11 из них будут использоваться депутатами, а два — сенаторами.
Сейчас открыт прием заявок от кандидатов на контракт, а победителя закупок выберут 13 декабря.