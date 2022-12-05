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Зоолог рассказал, что будет с рыбой из-за обмеления Дона и Таганрогского залива

Сегодня, 15:11
Фото: uprvetro.donland.ru
что будет с рыбой из-за обмеления Дона и Таганрогского залива
Из-за сильного ветра уровень воды в реке Дон и в Таганрогском заливе снизился до критических отметок. При этом доцент кафедры зоологии Южного федерального университета Тимофей Барабашин рассказал RostovGazeta, что вместе с водой ушла и рыба. Однако беспокоиться об этом жителям региона не стоит.

Вода начала уходить из Дона и Таганрогского залива 2 декабря из-за сильного восточного ветра. Уже 4 декабря уровень воды в реке стал приближаться к критически низкой отметке. В понедельник в трех районах города была ограничена подача холодной воды из-за обмеления реки и образования шуги.

Людям необычное природное явление принесло много уже немало проблем: от отсутствия воды в кранах, до застрявших в иле автомобилей. А что стало с популяцией рыб в реке Дон и Таганрогском заливе?

 

Зоолог рассказал, из-за чего дельфин мог заплыть в реку Дон рядом с Ростовом
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Беспокоится о ней не стоит, заверяет зоолог.

«Такое уже не раз бывало: рыба как с водой ушла, так с водой и придет», – уверен Тимофей Барабашин.

Ранее RostovGazeta писала о том, чем опасно обмеление Дона.

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#Анна Ивченко#Экология#Эксклюзив#Ростовская область
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