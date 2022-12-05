Вода начала уходить из Дона и Таганрогского залива 2 декабря из-за сильного восточного ветра. Уже 4 декабря уровень воды в реке стал приближаться к критически низкой отметке. В понедельник в трех районах города была ограничена подача холодной воды из-за обмеления реки и образования шуги.
Людям необычное природное явление принесло много уже немало проблем: от отсутствия воды в кранах, до застрявших в иле автомобилей. А что стало с популяцией рыб в реке Дон и Таганрогском заливе?
Беспокоится о ней не стоит, заверяет зоолог.
«Такое уже не раз бывало: рыба как с водой ушла, так с водой и придет», – уверен Тимофей Барабашин.
Ранее RostovGazeta писала о том, чем опасно обмеление Дона.