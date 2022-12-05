Из-за сильного ветра уровень воды в реке Дон и в Таганрогском заливе снизился до критических отметок. При этом доцент кафедры зоологии Южного федерального университета Тимофей Барабашин рассказал RostovGazeta, что вместе с водой ушла и рыба. Однако беспокоиться об этом жителям региона не стоит.

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