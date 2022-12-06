Алексей Логвиненко: «Мы приступаем к практическому этапу рекультивации полигона ТБО»

В конце 2018 года полигон был закрыт в связи с окончанием срока эксплуатации. В Администрацию города поступало большое количество обращений жителей западного микрорайона и других районов Ростова. Жалобы были на то, что полигон дымит и издает зловоние.
- Полигон формировался десятки лет, и мы столкнулись с проблемой, что он вышел за границы, которые были отведены под ТБО. Это очень важный для города экологический проект. Мы приложили очень много усилий, чтобы он стартовал. В этом нам помогала область. В конечном итоге закрытая городская свалка должна перестать оказывать негативное воздействие на окружающую среду, - отметил Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.
С середины 70-х годов по 2018 год на полигоне накопилось более 8,5 млн тонн бытовых и строительных отходов. При этом мусора оказалось вдвое больше, чем изначально рассчитывалось. Сначала проект предполагал рекультивацию 4-х основных земельных участков общей площадью 33 га. Однако в ходе экологических изысканий установлено наличие отходов за отведенными границами полигона на территории с дополнительной площадью 25 га. Из-за этого пришлось сформировать, поставить на учет и передать городу дополнительные участки, которые также вошли в состав планируемой рекультивации. Таким образом, общая площадь рекультивации полигона увеличилась до 58,158 га.
На сегодня не так много городов в стране, которые имеют столь большую свалку. Поэтому так важно реализовать проект по рекультивации в полном объеме с учетом установленных сроков напомнил сити-менеджер. Уже разработана проектно-сметная документация. Проект получил положительное заключение государственной экологической экспертизы Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и положительное заключение Главного управления госэкспертизы.
В июне этого года Правительство Ростовской области обратилось с заявкой в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета на софинансирование работ. Рекультивация будет осуществляться в рамках регионального проекта «Чистая страна» и национального проекта «Экология». Стоимость контракта составит 2,3 млрд руб из которых 25 миллионов выделит городской бюджет.
По итогам конкурсных процедур подрядчиком строительных работ по рекультивации стала компания из Красноярского края ООО «ГЕОС». У компании есть опыт подобных работ, она занималась рекультивацией схожего полигона ТБО в Челябинске, сейчас реализует проекты в Керчи и Владикавказе. Сейчас компания уже предоставила банковскую гарантию для того, чтобы были начаты отчисления из бюджета на проведение запланированных работ.
В соответствии с утвержденным графиком рекультивация полигона ТБО будет выполняться подрядчиком в два этапа: первый – технический, второй - биологический. Полигон будет укрыт защитным экраном из инертных материалов и комплексного гидроизоляционного покрытия, состоящего из бентонитовых матов и полимерной геомембраны толщиной 1 метр. В теле полигона смонтируют системы дегазации и сбора фильтратов. А на поверхности будет вестись мониторинг состояния воздуха.
В течение декабря 2022 года подрядчик займется обустройством рабочего городка на объекте. В будущем году будет сформировано тело полигона, произведены работы по системам дегазации, отвода и очистки фильтрата, выполнено устройство защитного экрана. В 2024 году смонтируют административно-бытовой корпус, проложат необходимые сети инженерного обеспечения, выполнят благоустройство и озеленение территории, произведут пусконаладочные работы.
- В городе будет создана рабочая группа по контролю за ходом работ. Будем управлять процессом в ручном режиме, - отметил Алексей Логвиненко.
После завершения проекта будут проработаны возможные варианты благоустройства рекультивированных земель: это создание парков, скверов, прогулочных зон.