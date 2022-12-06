Алексей Логвиненко: «Мы приступаем к практическому этапу рекультивации полигона ТБО»

- Полигон формировался десятки лет, и мы столкнулись с проблемой, что он вышел за границы, которые были отведены под ТБО. Это очень важный для города экологический проект. Мы приложили очень много усилий, чтобы он стартовал. В этом нам помогала область. В конечном итоге закрытая городская свалка должна перестать оказывать негативное воздействие на окружающую среду, - отметил Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.