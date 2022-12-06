Банк «Центр-инвест» удостоился звания социально ориентированного предпринимателя

Это звание присуждается компаниям, которые обеспечивают серьезный вклад в развитие механизмов взаимопомощи и социального волонтерства в регионе.
В 2022 году банк «Центр-инвест» обеспечил поддержку ряду инициатив, которые имели широкий резонанс в обществе и способствовали активизации волонтерского движения. Речь идет о работах по реставрации фонтана «Лиры» на улице Пушкинской в Ростове-на-Дону, фестивале уличного искусства «Ничего страшного», спецкурсе подготовки волонтеров для работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья с целью распространения финансовых знаний.
Председатель совета директоров банка, профессор, доктор экономических наук Василий Высоков заявил, что ему особенно приятно получить награду в День банковского работника в России. Он выразил удовлетворение возможностью работать в банковской сфере и находить креативные решения будущих проблем, преодолевая сложности, связанные с ограниченными ресурсами.
На протяжении 30 лет банк «Центр-инвест» запускает собственные социально значимые культурные проекты, а также поддерживает уже существующие инициативы и программы при активном взаимодействии с региональными сообществами. Социальные, образовательные, экологические, благотворительные программы банка сегодня работают в семи регионах страны и охватывают более 700 тысяч человек. Вложения банка в социальную сферу превышают 1,1 миллиарда рублей.