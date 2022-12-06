Банк «Центр-инвест» удостоился звания социально ориентированного предпринимателя

На протяжении 30 лет банк «Центр-инвест» запускает собственные социально значимые культурные проекты, а также поддерживает уже существующие инициативы и программы при активном взаимодействии с региональными сообществами. Социальные, образовательные, экологические, благотворительные программы банка сегодня работают в семи регионах страны и охватывают более 700 тысяч человек. Вложения банка в социальную сферу превышают 1,1 миллиарда рублей.