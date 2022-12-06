rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Банк «Центр-инвест» удостоился звания социально ориентированного предпринимателя

Сегодня, 16:11
По случаю Дня банковского работника губернатор Ростовской области наградил банк «Центр-инвест» званием «Социально ориентированный предприниматель Ростовской области».

Это звание присуждается компаниям, которые обеспечивают серьезный вклад в развитие механизмов взаимопомощи и социального волонтерства в регионе.

В 2022 году банк «Центр-инвест» обеспечил поддержку ряду инициатив, которые имели широкий резонанс в обществе и способствовали активизации волонтерского движения. Речь идет о работах по реставрации фонтана «Лиры» на улице Пушкинской в Ростове-на-Дону, фестивале уличного искусства «Ничего страшного», спецкурсе подготовки волонтеров для работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья с целью распространения финансовых знаний.

Председатель совета директоров банка, профессор, доктор экономических наук Василий Высоков заявил, что ему особенно приятно получить награду в День банковского работника в России. Он выразил удовлетворение возможностью работать в банковской сфере и находить креативные решения будущих проблем, преодолевая сложности, связанные с ограниченными ресурсами.

На протяжении 30 лет банк «Центр-инвест» запускает собственные социально значимые культурные проекты, а также поддерживает уже существующие инициативы и программы при активном взаимодействии с региональными сообществами. Социальные, образовательные, экологические, благотворительные программы банка сегодня работают в семи регионах страны и охватывают более 700 тысяч человек. Вложения банка в социальную сферу превышают 1,1 миллиарда рублей.

 

#Анна Петрова
Подпишитесь
В Ростове разгребают завалы мусора, пока в Новошахтинске жители прячутся от стрелка
Сегодня, 15:43
Обмеление Дона приносит серьезные убытки ростовским судоходным компаниям
Сегодня, 15:57
Улицы Ростова покрылись наледью и ледяными сугробами 6 декабря
Сегодня, 16:47
Поймавший Чикатило следователь Яндиев рассказал, когда найдут стрелка в Новошахтинске
Сегодня, 15:37
Новогодний розыгрыш с ценными призами приготовил для покупателей застройщик в Ростове
Сегодня, 10:17
Ростовские новости о цыганской карьере и губительных перепадах температуры
5 января 16:03