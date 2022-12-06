Напомним, что днем во вторник, 6 декабря, мужчина открыл огонь по правоохранителям и ранил одного в область таза. После этого стрелок скрылся и сейчас его ищут.
В соцсетях пользователи стали переживать за местных жителей и назвали происходящее ужасным.
«Бедные люди. Надеюсь этого человека поймают», — заявляют ростовчане.
«Это ужасно, — пишут местные жители.
«Бывает же, в Новошахтинск ни ногой», — сообщают подписчики. Судя по оставленным комментариям становится понятно, что люди пребывают в шоковом состоянии из-за происходящего.
Официально информацию о стрелке подтвердили в региональном УМВД.
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