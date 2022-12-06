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«Бедные люди»: Ростовчан ужаснул расстрел полицейских в Новошахтинске днем 6 декабря

Сегодня, 11:51
Фото: 69.мвд.рф
«Бедные люди»: ростовчане высказались о расстреле полицейских в Новошахтинске

Ростовчан ужаснул расстрел полицейских в Новошахтинске днем 6 декабря

В Новошахтинске неизвестный открыл огонь по полицейским, что напугало жителей всей Ростовской области, сообщили они в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что днем во вторник, 6 декабря, мужчина открыл огонь по правоохранителям и ранил одного в область таза. После этого стрелок скрылся и сейчас его ищут.

В соцсетях пользователи стали переживать за местных жителей и назвали происходящее ужасным.

«Бедные люди. Надеюсь этого человека поймают», — заявляют ростовчане.

Стала известна личность расстрелянного в Новошахтинске полицейского
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«Это ужасно, — пишут местные жители.

«Бывает же, в Новошахтинск ни ногой», — сообщают подписчики. Судя по оставленным комментариям становится понятно, что люди пребывают в шоковом состоянии из-за происходящего. 

Официально информацию о стрелке подтвердили в региональном УМВД.

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