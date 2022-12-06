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Блогер в Ростове-на-Дону провалился под лед в реке Дон днем 5 декабря

Сегодня, 04:52
Фото: 1MI
Житель Ростова-на-Дону прогулялся по замерзшей реке Дон и провалился под лед, сообщил он в соцсети "ВКонтакте".

Ростовчанин снимал блог во время прогулки по льду, который в итоге не выдержал его вес. Мужчина провалился по грудь в воду. 

После этого блогер заявил, что гулять здесь больше не будет. Он предупредил об опасности всех остальных.  

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"Хорошо, что жив и здоров", - заявили пользователи в комментариях. 

"Кто еще купался 5 декабря в Дону? Будет, что рассказать", - пошутили горожане.

Напомним, что из-за сильного ветра выдуло воду из реки Дон. Из-за этого появились проблемы с водоснабжением в Ростове.  Кроме того, здесь застряли полсотни судов.

 

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#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Илья Протвинов
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