Ростовчанин снимал блог во время прогулки по льду, который в итоге не выдержал его вес. Мужчина провалился по грудь в воду.
После этого блогер заявил, что гулять здесь больше не будет. Он предупредил об опасности всех остальных.
"Хорошо, что жив и здоров", - заявили пользователи в комментариях.
"Кто еще купался 5 декабря в Дону? Будет, что рассказать", - пошутили горожане.
Напомним, что из-за сильного ветра выдуло воду из реки Дон. Из-за этого появились проблемы с водоснабжением в Ростове. Кроме того, здесь застряли полсотни судов.