Более 27 тысяч активистов Подмосковья отметили День добровольца

Вся информация о движении «Волонтеры Подмосковья», в том числе о том, как стать добровольцем, какие добрые дела и акции проходят в регионе, какая именно помощь требуется военнослужащим и их семьям, доступна на сайте volontermo.ru и в Telegram-канале t.me/volonter_mo.