Более 27 тысяч активистов Подмосковья отметили День добровольца

Зампредседателя правительства Московской области Вячеслав Духин заявил, что волонтеры организации всегда реагируют на вызовы времени. В данный момент этим вызовом стала необходимость поддержать армию, семьи мобилизованных и жителей Донбасса. Только за последние пару месяцев в МО собрали более 200 тонн помощи, и все это оказалось возможным благодаря активному участию добровольцев.
К «Волонтерам Подмосковья» присоединились все добровольческие организации и объединения, работающие в регионе: отделения МГЕР, РСО, «Волонтеры Победы», «Волонтеры культуры», «Волонтеры-медики», волонтерская общественная организация «Делай», ВСКС и муниципальный актив, сообщает newiz.ru.
В День добровольца министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе вручила активистам ВСКС благодарственные письма от ведомства. Ранее различные министерские знаки отличия получили более 35 волонтеров.
Благодарности за небезразличное отношение и своевременно оказанную помощь людям в рамках гуманитарной миссии в Донбассе были удостоены волонтеры Вячеслав Морозов, Анастасия Макарова, Роман Тюленев, Вероника Груздева и Анастасия Зубкова.
Екатерина Швелидзе также провела встречу с руководителями ресурсных центров развития и поддержки добровольчества Подмосковья. В ходе встречи обсуждались планы на будущий год, организация совместных мероприятий, коммуникации с волонтерскими центрами, возможность собирать крупные форумы для активистов.
Швелидзе подчеркнула, что ресурсные центры являются пунктами притяжения для волонтеров. В этих обстоятельствах необходимо создавать условия для самореализации и развития добровольцев, доносить до волонтеров информацию о самой нужной и актуальной помощи.
Вся информация о движении «Волонтеры Подмосковья», в том числе о том, как стать добровольцем, какие добрые дела и акции проходят в регионе, какая именно помощь требуется военнослужащим и их семьям, доступна на сайте volontermo.ru и в Telegram-канале t.me/volonter_mo.