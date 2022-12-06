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Будет ли всеобщая мобилизация в Ростовской области?

Сегодня, 03:15
Фото: donland.ru
Будет ли всеобщая мобилизация в Ростовской области
В Ростовской области объявлено о завершении частичной мобилизации, но разговоры на эту тему не утихают до сих пор. Стоит ли ждать всеобщей мобилизации, в материале RostovGazeta.

Как проходила частичная мобилизация

Глава государства Владимир Путин объявил о начали мобилизационной кампании 21 сентября. Тогда и стало известно, что власти хотят набрать 300 тысяч человек для выполнения боевых задач в рамках СВО.

Повестки приходили тем, кто уже служил и тем, кто имеет боевой опыт. Случались и ошибки, после чего таких мобилизованных возвращали домой.

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В зону СВО мобилизованных отправляли не сразу, так как вначале организовали обучение для всех бойцов. Задание получил каждый регион, но какое именно, не раскрывается. 

В начале октября власти в Ростовской области заявили, что регион справился с поставленными задачами. Но повестки приходить не перестали, что вызывало много вопросов у людей.

Оказалось, что регион получил новое задание, но в рамках этого же набора. После этого призыв продолжился.

Некоторые россияне стали добровольцами, в том числе казаки. Всего Россия набрала 318 тысяч человек, план перевыполнен за счет тех, кто присоединился добровольно. 

Фото: mil.ru

Будет ли всеобщая мобилизация в Ростовской области

На данный момент предпосылки для объявления всеобщей мобилизации отсутствуют. Информации на тему о каких-либо дополнительных наборах практически не появляется.

Власти региона сосредоточили все свое внимание на помощи мобилизованным и их семьям. В том числе в бытовых вопросах.

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По теме мобилизационной кампании поступал комментарий из Кремля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что в регионах не собираются начинать новый этап мобилизации. 

Он рассказал ТАСС, что Путин объявил о завершении частичной мобилизации еще в конце октября, и с тех пор информация не обновлялась. 

Какую помощь оказывают мобилизованным

Для военнослужащих и членов их семей предусмотрена разносторонняя помощь. Так, для них закупают экипировку и платят им единовременную помощь. От области перечисляют 150 тысяч рублей и еще положены 195 тысяч из федеральной казны.

В Ростове семьям мобилизованных можно не платить за детский сад. Сами бойцы после прибытия домой смогут вернуться к обычной работе.  Работодатели не стали расторгать с ними трудовые договоры и оставили за мобилизованными места. 

Кроме того, военнослужащим положены зарплаты и стимулирующие выплаты за достижения во время выполнения боевых задач. 

Добавим, что из-за частичной мобилизации в Ростове стали чаще жениться

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