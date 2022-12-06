Глава государства Владимир Путин объявил о начали мобилизационной кампании 21 сентября. Тогда и стало известно, что власти хотят набрать 300 тысяч человек для выполнения боевых задач в рамках СВО.
Повестки приходили тем, кто уже служил и тем, кто имеет боевой опыт. Случались и ошибки, после чего таких мобилизованных возвращали домой.
В зону СВО мобилизованных отправляли не сразу, так как вначале организовали обучение для всех бойцов. Задание получил каждый регион, но какое именно, не раскрывается.
В начале октября власти в Ростовской области заявили, что регион справился с поставленными задачами. Но повестки приходить не перестали, что вызывало много вопросов у людей.
Оказалось, что регион получил новое задание, но в рамках этого же набора. После этого призыв продолжился.
Некоторые россияне стали добровольцами, в том числе казаки. Всего Россия набрала 318 тысяч человек, план перевыполнен за счет тех, кто присоединился добровольно.
На данный момент предпосылки для объявления всеобщей мобилизации отсутствуют. Информации на тему о каких-либо дополнительных наборах практически не появляется.
Власти региона сосредоточили все свое внимание на помощи мобилизованным и их семьям. В том числе в бытовых вопросах.
По теме мобилизационной кампании поступал комментарий из Кремля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что в регионах не собираются начинать новый этап мобилизации.
Он рассказал ТАСС, что Путин объявил о завершении частичной мобилизации еще в конце октября, и с тех пор информация не обновлялась.
Для военнослужащих и членов их семей предусмотрена разносторонняя помощь. Так, для них закупают экипировку и платят им единовременную помощь. От области перечисляют 150 тысяч рублей и еще положены 195 тысяч из федеральной казны.
В Ростове семьям мобилизованных можно не платить за детский сад. Сами бойцы после прибытия домой смогут вернуться к обычной работе. Работодатели не стали расторгать с ними трудовые договоры и оставили за мобилизованными места.
Кроме того, военнослужащим положены зарплаты и стимулирующие выплаты за достижения во время выполнения боевых задач.
Добавим, что из-за частичной мобилизации в Ростове стали чаще жениться.