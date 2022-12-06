Глава донского правительства подтвердил, что в первой половине дня на территории Новошахтинска произошло нападение на сотрудников полиции, в ходе которого пострадал один патрульный.
Сейчас в регионе ведется операция по поискам и задержанию вооруженного дезертира, а раненного мужчину доставили в больницу Новошахтинска. Туда направили бригаду сосудистых хирургов из РОКБ, которые должны помочь пациенту, чье ранение и состояние оценивают как средней тяжести.
Тем временем, в Новошахтинске для поисков дезертира используют сотрудников ОМОН и Росгвардии.