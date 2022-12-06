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Для спасения раненного полицейского в Новошахтинск из Ростова направили хирургов

Сегодня, 13:01
Фото: 1MI
Для спасения раненного полицейского в Новошахтинск из Ростова направили хирургов
Из Ростовской областной клинической больницы для спасения расстрелянного сотрудника новошахтинской полиции направили бригаду сосудистых хирургов, об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев.

Глава донского правительства подтвердил, что в первой половине дня на территории Новошахтинска произошло нападение на сотрудников полиции, в ходе которого пострадал один патрульный.

Видео с предполагаемым стрелком по полицейским в Новошахтинске появилось в Сети
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 Сейчас в регионе ведется операция по поискам и задержанию вооруженного дезертира, а раненного мужчину доставили в больницу Новошахтинска. Туда направили бригаду сосудистых хирургов из РОКБ, которые должны помочь пациенту, чье ранение и состояние оценивают как средней тяжести. 

Тем временем, в Новошахтинске для поисков дезертира используют сотрудников ОМОН и Росгвардии.

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