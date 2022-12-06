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ДТП с перевертышем в Ростове-на-Дону авария парализовало движение на Нагибина

Сегодня, 11:11
Фото: Группа ВК "Ростов Главный"
Произошедшая в Ростове-на-Дону авария парализовала движение на Нагибина
В Ростове-на-Дону на проспекте Михаила Нагибина перевернувшийся автомобиль спровоцировал пробку, сообщили водители в соцсети «ВКонтакте».

Транспорт перевернулся при движении в сторону Северного. Легковой автомобиль оказался на крыше и перегородил полосу для проезда.

По информации регионального УГИБДД, медицинская помощь никому не потребовалась. В данный момент сильно затруднен проезд на участке от дома № 32А до сквера завода «Электроаппарат».

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Пробка появилась и в обратном направлении, она продолжается до пересечения с Нансена. В целом в городе заторам присвоили пять баллов из 10 возможных. 

Ранее массовая авария спровоцировала пробку на 6 километров на Малиновского в Ростове. 

До этого в Ростове из-за ливня и пробок взлетели цены на такси 22 ноября.

 

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#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Илья Протвинов
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