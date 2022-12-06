Транспорт перевернулся при движении в сторону Северного. Легковой автомобиль оказался на крыше и перегородил полосу для проезда.
По информации регионального УГИБДД, медицинская помощь никому не потребовалась. В данный момент сильно затруднен проезд на участке от дома № 32А до сквера завода «Электроаппарат».
Пробка появилась и в обратном направлении, она продолжается до пересечения с Нансена. В целом в городе заторам присвоили пять баллов из 10 возможных.
Ранее массовая авария спровоцировала пробку на 6 километров на Малиновского в Ростове.
До этого в Ростове из-за ливня и пробок взлетели цены на такси 22 ноября.