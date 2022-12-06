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Движение автобусов приостановили в Новошахтинске после стрельбы по полицейским

Сегодня, 13:10
Фото: 1MI
Движение автобусов приостановили в Новошахтинске после стрельбы по полицейским
В Новошахтинске после происшествия со стрельбой по полицейским изменили работу общественного транспорта, сообщили в городской администрации.

Во вторник, 6 декабря, неизвестный ранил из огнестрельного оружия полицейского. Сотрудник сейчас находится в больнице и ему оказывают помощь.

Нападавшего пока задержать не удалось, операция по его розыску продолжается. Местные власти попросили горожан покинуть улицы и укрыться в помещениях.

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Местных жителей также просят не пытаться самостоятельно задержать этого человека. Вместе с этим их предупредили об изменении работы автобусов.

«Сейчас движение общественного транспорта в сторону поселков Новая Соколовка и Соколово-Кундрюченский временно приостановлено», — уточнили в мэрии.

Стало также известно, что стрелок из Новошахтинска, напавший на полицию, оказался дезертиром.

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