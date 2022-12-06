Во вторник, 6 декабря, неизвестный ранил из огнестрельного оружия полицейского. Сотрудник сейчас находится в больнице и ему оказывают помощь.
Нападавшего пока задержать не удалось, операция по его розыску продолжается. Местные власти попросили горожан покинуть улицы и укрыться в помещениях.
Местных жителей также просят не пытаться самостоятельно задержать этого человека. Вместе с этим их предупредили об изменении работы автобусов.
«Сейчас движение общественного транспорта в сторону поселков Новая Соколовка и Соколово-Кундрюченский временно приостановлено», — уточнили в мэрии.
Стало также известно, что стрелок из Новошахтинска, напавший на полицию, оказался дезертиром.