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Двух насильников и двух убийц задержали в Ростове-на-Дону в ноябре

Сегодня, 07:54
Фото: donland.ru
Двух насильников и двух убийц задержали в Ростове-на-Дону в ноябре

В Ростове задержали двух насильников и двух убийц за ноябрь

В Ростове-на-Дону в ноябре задержали подозреваемых в убийствах и изнасилованиях, прозвучало на совещании главы администрации города.

Всего в городе в ноябре уменьшилось число зарегистрированных преступлений на 3,5%. В том числе тяжких и особо тяжких - на 7,9%. 

В ноябре зарегистрировали 446 преступлений. Правоохранители задержали подозреваемых в двух убийствах, двух изнасилованиях, девяти грабежах.

Кроме того, раскрыли две квартирные кражи и угоны автомобилей. Получилось разыскать 47 человек, числящихся в розыске.

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Но на свободе пока остаются 427 преступников. 

Также задержали мужчину за развратные действия в отношении ребенка. Против него завели уголовное дело и заключили его под стражу. Удалось поймать уроженца Киргизии за убийство своей сожительницы. 

Что касается преступлений в сфере оборота наркотиков, то их было 130. Из них 35 оказались связаны со сбытом. 

Ранее работника пекарни забили до смерти на месте бывшего рынка в Ростовской области.

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