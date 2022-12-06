Всего в городе в ноябре уменьшилось число зарегистрированных преступлений на 3,5%. В том числе тяжких и особо тяжких - на 7,9%.
В ноябре зарегистрировали 446 преступлений. Правоохранители задержали подозреваемых в двух убийствах, двух изнасилованиях, девяти грабежах.
Кроме того, раскрыли две квартирные кражи и угоны автомобилей. Получилось разыскать 47 человек, числящихся в розыске.
Но на свободе пока остаются 427 преступников.
Также задержали мужчину за развратные действия в отношении ребенка. Против него завели уголовное дело и заключили его под стражу. Удалось поймать уроженца Киргизии за убийство своей сожительницы.
Что касается преступлений в сфере оборота наркотиков, то их было 130. Из них 35 оказались связаны со сбытом.
Ранее работника пекарни забили до смерти на месте бывшего рынка в Ростовской области.