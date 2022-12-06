Сегодня стало известно о том, что вражеский беспилотник атаковал аэродром в Курске. Глава региона отметил, что из-за атаки загорелся нефтенакопитель. Пожар потушат, пострадавших нет.
«Я думаю, что после инцидента, будут минимизированы любые попытки атак. Охрана стратегических объектов, наблюдение за небом и работа систем ПВО будут усилены», - отмечает Михайлов.
По словам собеседника, ожидать массовую атаку украинскими беспилотниками не стоит. До сих пор нет официальных заявлений о том, что за беспилотник был использован. Эксперты полагают, что, вероятнее всего, на Украине остались старые запасы советских лет — беспилотники «Стрижи».
«Те, которые имеют большую дальность — единичны. Наверняка запасы малы, поэтому их придерживали. Так что ожидать массовую атаку беспилотников не стоит», - делится мыслями политолог.
Михайлов уверен, что сигнал с нанесением удара по стратегическим объектам наверняка уже взят на вооружение.
Ранее RostovGazeta выясняла, почему украинские беспилотники долетают до Ростовской области.