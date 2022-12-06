По словам собеседника, ожидать массовую атаку украинскими беспилотниками не стоит. До сих пор нет официальных заявлений о том, что за беспилотник был использован. Эксперты полагают, что, вероятнее всего, на Украине остались старые запасы советских лет — беспилотники «Стрижи».