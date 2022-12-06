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Эксперт на суде Мурыги в Ростове рассказал об угрозе украинских националистов

Сегодня, 17:53
Фото: pxhere.com
В Ростове эксперт рассказал, какую опасность для государственной безопасности России представляют украинские националисты из экстремистских организаций, об этом сообщил портал «АиФ-Ростов-на-Дону».

В издании рассказали, что во вторник, 6 декабря, в Южном окружном военном суде состоялось заседание по делу украинского националиста Дениса Мурыги, задержанного весной текущего года. Мужчина являлся членом террористической группировки «Айдар»*, чья деятельность запрещена и преследуется законом РФ.

На четвертом заседании в качестве эксперта выступил доктор социологических наук Максим Васьков, который рассказал, что возникновение группировки было незаконным и противоречило интересам Российской Федерации. 

Сам «Айдар»* основали восемь лет назад после госпереворота в Киеве, и под своим началом террористическая организация собрала добровольцев из различных экстремистских объединений, что по сути противоречило украинскому законодательству. Причиной этого было то, что группировка не подчинялась военному командованию, зато принимала в свои ряды экстремистов. 

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Более того, по словам эксперта, идеологические принципы этой группировки включали в себя угрозы в отношении безопасности приграничных регионов России. Васьков добавил, что все эти годы преступления фиксировали как в СМИ, так в соцсетях и докладах «Международной амнистии». 

Сейчас в отношении Мурыги выдвигаются обвинения по статьям об участии в вооруженных формированиях, а также обучении для осуществления террористической деятельности. Если фигуранта дела признают виновным — его срок наказания может составить до 20 лет тюрьмы.  

Ранее Мурыга заплакал во время заседания. 

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