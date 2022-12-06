Сам «Айдар»* основали восемь лет назад после госпереворота в Киеве, и под своим началом террористическая организация собрала добровольцев из различных экстремистских объединений, что по сути противоречило украинскому законодательству. Причиной этого было то, что группировка не подчинялась военному командованию, зато принимала в свои ряды экстремистов.