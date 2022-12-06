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Эксперт рассказал, кто виноват в расстреле полицейского в Новошахтинске

Сегодня, 13:30
Фото: 1MI
Эксперт рассказал, кто виноват в расстреле полицейских в Новошахтинске
Расстрел дезертиром полицейских в Новошахтинске вызывает много вопросов, однако наказание должны понести и те, кто допустил побег человека с оружием, сообщил RostovGazeta специалист по межнациональным конфликтам, политолог Евгений Михайлов.

Напомним, что сегодня в районе 12.30 мск в Новошахтинске мужчина в камуфляжной форме открыл огонь по полицейским. Один сотрудник был ранен. Позже выяснилось, что мужчина с пулеметом оказался дезертиром.

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«Для того, чтобы разобраться в истине произошедшего, наверняка сейчас предпринимается максимум мер. У меня нет сомнений, что ответы будут даны. Не исключено, что кому-то они покажутся неудобными, но на мой взгляд, прежде всего, должны понести наказание те, кто допустил побег дезертира с пулеметом», - отмечает Евгений Михайлов.

Собеседник добавляет, что причин, которые привели дезертира к совершению серьезного преступления, могло быть множество. От банального нервного срыва до неких обстоятельств. Разобраться в этом получится лишь в том случае, если дезертира не ликвидируют при задержании.

«Ведь нельзя исключать, что раз человек сознательно пошел на столь страшное преступление, то он прекрасно понимает, что назад пути уже нет. И для того, чтобы подобное не повторилось, соответствующие структуры должны сделать определенные выводы», - уверен политолог.

 

Видео с предполагаемым стрелком по полицейским в Новошахтинске появилось в Сети
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Ранее RostovGazeta сообщала, что на поиски стрелка в Новошахтинске бросили силы ОМОН и Росгвардии. 

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