«Для того, чтобы разобраться в истине произошедшего, наверняка сейчас предпринимается максимум мер. У меня нет сомнений, что ответы будут даны. Не исключено, что кому-то они покажутся неудобными, но на мой взгляд, прежде всего, должны понести наказание те, кто допустил побег дезертира с пулеметом», - отмечает Евгений Михайлов.