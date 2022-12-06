В Ростовской области в преддверии Нового года усилили охрану хвойных деревьев. Власти опасаются, что местные жители ринутся в леса, чтобы самостоятельно срубить ель или сосну. К охране лесных красавиц привлекли егерей, полицию и казачьи формирования.