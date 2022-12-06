В Ростовской области в преддверии Нового года усилили охрану хвойных деревьев. Власти опасаются, что местные жители ринутся в леса, чтобы самостоятельно срубить ель или сосну. К охране лесных красавиц привлекли егерей, полицию и казачьи формирования.
Власти напоминают, что за незаконную вырубку деревьев полагается штраф. В зависимости от числа срубленных хвойных штраф может составлять от трех до 200 тысяч рублей.
Министр природы Ростовской области Михаил Фишкин отметил, что для того, чтобы вырастить одну сосну необходимо от шести до десяти лет.
В столице же региона к 10 декабря установят 24-метровую искусственную елку.