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Елки и сосны будут охранять в Ростовской области перед Новым годом

Сегодня, 10:05
Фото: donland.ru
Елки и сосны будут охранять в Ростовской области в преддверии Нового года
Охрана хвойных древонасаждений будет усилена в Ростовской области, сообщили в региональном правительстве.

В Ростовской области в преддверии Нового года усилили охрану хвойных деревьев. Власти опасаются, что местные жители ринутся в леса, чтобы самостоятельно срубить ель или сосну. К охране лесных красавиц привлекли егерей, полицию и казачьи формирования.

Власти напоминают, что за незаконную вырубку деревьев полагается штраф. В зависимости от числа срубленных хвойных штраф может составлять от трех до 200 тысяч рублей.

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Министр природы Ростовской области Михаил Фишкин отметил, что для того, чтобы вырастить одну сосну необходимо от шести до десяти лет.

В столице же региона к 10 декабря установят 24-метровую искусственную елку.

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