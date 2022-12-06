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Эпидпорог по ОРВИ в Ростовской области превышен на 28%

Сегодня, 11:13
Фото: Eman arab/CC BY SA / wikimedia.org
Эпидпорог по ОРВИ в Ростовской области превышен на 28%
Заболеваемость гриппом в Ростовской области растет стремительными темпами, рассказали в Роспотребнадзоре.

Заболеваемость ОРВИ в Ростовской области превысила эпидемический порог на 28%. Только на прошлой неделе в регионе выявили 22 тысячи новых случаев заболевания. Это на 17% больше, чем неделей ранее.

Специалисты отмечают, что чаще всего ОРВИ заболевают подростки и взрослые. У них выявляют две разновидности вируса гриппа, аденовирусы, бокавирусы и метапневмовирус.

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Чтобы обезопасить себя, необходимо сделать прививку, а также соблюдать правила гигиены и без необходимости не посещать места большого скопления людей.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области заболеваемость гриппом может превысить заболеваемость ковидом.

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