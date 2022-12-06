Заболеваемость ОРВИ в Ростовской области превысила эпидемический порог на 28%. Только на прошлой неделе в регионе выявили 22 тысячи новых случаев заболевания. Это на 17% больше, чем неделей ранее.
Специалисты отмечают, что чаще всего ОРВИ заболевают подростки и взрослые. У них выявляют две разновидности вируса гриппа, аденовирусы, бокавирусы и метапневмовирус.
Чтобы обезопасить себя, необходимо сделать прививку, а также соблюдать правила гигиены и без необходимости не посещать места большого скопления людей.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области заболеваемость гриппом может превысить заболеваемость ковидом.