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Губернатор Голубев прокомментировал ЧП в Новошахтинске, где расстреляли полицейских

Сегодня, 12:15
Фото: 70.мвд.рф
Губернатор Голубев прокомментировал расстрел полицейских в Новошахтинске
В пригороде Новошахтинска мужчина начал стрелять из оружия по полицейским, после чего скрылся, заявил губернатор Василий Голубев.

Один сотрудник получил ранения и глава региона поручил оказать ему необходимую помощь. Его доставили в городскую больницу.

«Из Ростовской областной клинической больницы направили бригаду сосудистых хирургов. Состояние раненого характеризуют как средней тяжести», — уточнил Голубев.

Стала известна личность расстрелянного в Новошахтинске полицейского
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Он добавил, что сейчас продолжается розыск стрелка. Ранее информацию о стрельбе подтвердили в полиции региона.

При этом в Новошахтинске жителей попросили оставаться дома и не выходить на улицу, пока правоохранители не задержат стрелка.

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