Один сотрудник получил ранения и глава региона поручил оказать ему необходимую помощь. Его доставили в городскую больницу.
«Из Ростовской областной клинической больницы направили бригаду сосудистых хирургов. Состояние раненого характеризуют как средней тяжести», — уточнил Голубев.
Он добавил, что сейчас продолжается розыск стрелка. Ранее информацию о стрельбе подтвердили в полиции региона.
При этом в Новошахтинске жителей попросили оставаться дома и не выходить на улицу, пока правоохранители не задержат стрелка.