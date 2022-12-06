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Мигранта из Киргизии задержали за убийство женщины в Ростове-на-Дону

Сегодня, 08:19
Фото: 52.мвд.рф
Иностранца задержали за убийство девушки в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону задержали уроженца Киргизии, который убил свою сожительницу, сообщил глава городского УМВД России Сергей Шпак.

Подозреваемого задержали за убийство возлюбленной, мотивы совершения преступления пока не раскрываются. По данному факту возбудили уголовное дело. 

В данный момент проводится расследование и устанавливаются все обстоятельства. Всего в ноябре в городе зарегистрировали 446 преступлений, этот показатель снизился на 3,5%.

Жителя Ростовской области будут судить за убийство ремнем сожительницы
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Удалось задержать угонщиков, насильников, убийц и грабителей. Несколько подозреваемых занимались сбытом наркотиков. 

В розыске находятся более 400 граждан за совершение преступлений. 

Ранее в Ростовской область пьяная мать с помощью дочери задушила своего сожителя. Подробный материал читайте по ссылке

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