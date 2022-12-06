Подозреваемого задержали за убийство возлюбленной, мотивы совершения преступления пока не раскрываются. По данному факту возбудили уголовное дело.
В данный момент проводится расследование и устанавливаются все обстоятельства. Всего в ноябре в городе зарегистрировали 446 преступлений, этот показатель снизился на 3,5%.
Удалось задержать угонщиков, насильников, убийц и грабителей. Несколько подозреваемых занимались сбытом наркотиков.
В розыске находятся более 400 граждан за совершение преступлений.
Ранее в Ростовской область пьяная мать с помощью дочери задушила своего сожителя. Подробный материал читайте по ссылке.