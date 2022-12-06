В первой половине дня во вторник, 6 декабря, ростовчане засняли странные следы в небе, хорошо заметные в центре и северной части города.
Уже днем один из очевидцев поделился видео формирования этих полос, нарушителем спокойствия оказался самолет.
«100% это самолёт, так как при запуске ракеты ПВО след бы шёл почти вертикально от земли», — подписал видео автор.
Видео убедило не всех, кто-то из ростовчан предположил, что все же это могла быть работа ПВО. Некоторые жители города нашли в происшествии повод для шутки, намекнув на любителей оставлять везде свое «экспертное мнение».
«Следствие ведут колобки», — пошутили комментаторы.
Ранее в Ростовской области очевидцы заявили о срабатывании систем ПВО.