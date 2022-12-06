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Испугавшие ростовчан полосы в небе оказались следами от самолета

Сегодня, 14:09
Фото: ТГ канал "Ростов Главный"
Испугавшие ростовчан полосы в небе оказались следами от самолета
В Ростове-на-Дону распространилось видео об истинной природе подозрительных полос, возникших в небе этим утром, нарушителем спокойствия оказался самолет, об этом сообщили в паблике «Ростов Главный».

В первой половине дня во вторник, 6 декабря, ростовчане засняли странные следы в небе, хорошо заметные в центре и северной части города. 

Уже днем один из очевидцев поделился видео формирования этих полос, нарушителем спокойствия оказался самолет. 

«100% это самолёт, так как при запуске ракеты ПВО след бы шёл почти вертикально от земли», — подписал видео автор.

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Видео убедило не всех, кто-то из ростовчан предположил, что все же это могла быть работа ПВО. Некоторые жители города нашли в происшествии повод для шутки, намекнув на любителей оставлять везде свое «экспертное мнение». 

«Следствие ведут колобки», — пошутили комментаторы.

Ранее в Ростовской области очевидцы заявили о срабатывании систем ПВО.

 

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