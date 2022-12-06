Итоги исследования Эксперт РА: новый бизнес Газпромбанк Автолизинга вырос в 2,3 раза



По данным исследования, Газпромбанк Автолизинг стал самой быстрорастущей компанией по объему нового бизнеса в категории «автотранспорт и спецтехника» — прирост составил почти 2,3 раза (126%).



За отчетный период компания передала малому и среднему бизнесу более 18 тысяч единиц техники на сумму свыше 110 млрд рублей с НДС, увеличив долю с 4,5 до 10,7%. Лизинговый портфель организации за III квартал вырос на 35,3%.



Как отмечают аналитики «Эксперт РА», в целом по рынку объем нового бизнеса по итогам девяти месяцев 2022 года сократился на 15%, при этом впервые за последние годы уменьшилось количество новых договоров (-24%). На фоне общего падения Группа Газпромбанк Лизинг, в которую входит компания Газпромбанк Автолизинг, показала рост и заняла первые позиции рэнкинга в семи сегментах, включая легковые автомобили, грузовой транспорт, автобусы и троллейбусы, строительную и строительно-дорожную технику. При этом 64% объема продаж Группы в категории «автотранспорт и спецтехника» обеспечил сегмент малого бизнеса.



«Продолжить рост на фоне общего падения рынка лизинговых услуг нам позволила оперативная перестройка бизнес-процессов под изменившийся спрос и активное расширение пула поставщиков, — комментирует генеральный директор компании Газпромбанк Автолизинг Лилия Маркова. Мы формировали предложение исходя из ключевых тенденций рынка — запроса на китайские автомобили, доля которых за девять месяцев года выросла до 26%, и на технику с пробегом, объем продаж которой увеличился в 6 раз, до 24%».



Исследование «Эксперт РА» также показало, что структура рынка автолизинга перераспределились в пользу грузовой и спецтехники, доля которой в общем объеме продаж составила 30,5%. Категории «легковой и легкий коммерческий транспорт» и «спецтехника» заняли примерно равные доли — 18,3% и 18,4% соответственно. Эксперты Газпромбанк Автолизинга наблюдали эту тенденцию еще более явно — грузовой сегмент обеспечил компании 46% объема нового бизнеса.



С результатами исследования рынка лизинга за 9 месяцев 2022 года можно ознакомиться на сайте «Эксперт РА».