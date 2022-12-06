«Если регулярно пользоваться самокатом, сразу после того как вы вышли из автобуса или такси, то ежесуточный расход калорий снижается в 2-2,5 раза. А потребляемое количество калорий, как правило, не меняется. И молодёжь скатывается к ожирению», — подытожила эксперт.