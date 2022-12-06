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«Катимся к ожирению»: диетолог призвала ростовчан больше ходить пешком

Сегодня, 07:12
Фото: Comrade Foot/CC / wikimedia.org
Ростовский диетолог о вреде езды на электросамокатах

Диетолог Кривошей объяснила, откуда в Ростове столько толстых

Электросамокаты заставили ростовчан реже ходить пешком и расходовать меньше энергии, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский диетолог Анастасия Кривошей.

Основная проблема появления лишнего у молодых людей по мнению ростовского диетолога состоит даже не в употреблении «вредной» еды, а в том, полученная из нее энергия не успевает расходоваться.

Электросамокаты, по словам диетолога, как раз способствуют снижению активности. Большинство точек аренды такого транспорта установлено в центре Ростова, где ещё пять лет назад, вспоминает Анастасия Кривошей, люди ходили только пешком.

«Путь от парка Горького до Публичной библиотеки занимает в среднем 10 тысяч шагов и сжигает около 250 калорий. На самокате сжигается не больше 15 ккал», - объясняет эксперт.

По словам диетолога, средняя поездка на самокате занимает у современных ростовчан 25 минут, за которые они могли бы сжечь от 400 до 600 калорий.

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«Если регулярно пользоваться самокатом, сразу после того как вы вышли из автобуса или такси, то ежесуточный расход калорий снижается в 2-2,5 раза. А потребляемое количество калорий, как правило, не меняется. И молодёжь скатывается к ожирению», — подытожила эксперт.

Ранее RostovGazeta писала о том, почему в Ростове так много толстых.

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