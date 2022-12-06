Основная проблема появления лишнего у молодых людей по мнению ростовского диетолога состоит даже не в употреблении «вредной» еды, а в том, полученная из нее энергия не успевает расходоваться.
Электросамокаты, по словам диетолога, как раз способствуют снижению активности. Большинство точек аренды такого транспорта установлено в центре Ростова, где ещё пять лет назад, вспоминает Анастасия Кривошей, люди ходили только пешком.
«Путь от парка Горького до Публичной библиотеки занимает в среднем 10 тысяч шагов и сжигает около 250 калорий. На самокате сжигается не больше 15 ккал», - объясняет эксперт.
По словам диетолога, средняя поездка на самокате занимает у современных ростовчан 25 минут, за которые они могли бы сжечь от 400 до 600 калорий.
«Если регулярно пользоваться самокатом, сразу после того как вы вышли из автобуса или такси, то ежесуточный расход калорий снижается в 2-2,5 раза. А потребляемое количество калорий, как правило, не меняется. И молодёжь скатывается к ожирению», — подытожила эксперт.
Ранее RostovGazeta писала о том, почему в Ростове так много толстых.