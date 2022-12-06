Речь идет о полигоне в Северо-Западной промзоне, который предназначен для захоронения отходов четвертого и пятого класса опасности. Его общая площадь превышает 58 гектаров, а его эксплуатация началась в начале 1970-х годов.
«Сейчас на полигоне восемь миллионов кубометров отходов и очень важно, как мы сработаем с подрядчиком. Я уверен, что будет много вопросов и нам придется корректировать проект. Как только начнут вскрывать весь этот мусор, мы не знаем, что окажется внизу», — объяснил Логвиненко.
Напомним, что уже заключен контракт с компанией, которая проведет рекультивацию до 30 ноября 2024 года. Стоимость контракта составляет 2,3 миллиарда рублей.