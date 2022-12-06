«Сейчас на полигоне восемь миллионов кубометров отходов и очень важно, как мы сработаем с подрядчиком. Я уверен, что будет много вопросов и нам придется корректировать проект. Как только начнут вскрывать весь этот мусор, мы не знаем, что окажется внизу», — объяснил Логвиненко.