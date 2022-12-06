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Логвиненко не исключил изменения в проекте рекультивации мусорного полигона в Ростове

Сегодня, 16:09
Фото: ar.rostov-gorod.ru
Логвиненко заявил о корректировке проекта рекультивации мусорного полигона в Ростове
В Ростове-на-Дону в проект рекультивации мусорного полигона, который формировался 50 лет, могут быть внесены корректировки, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Речь идет о полигоне в Северо-Западной промзоне, который предназначен для захоронения отходов четвертого  и пятого класса опасности. Его общая площадь превышает 58 гектаров, а его эксплуатация началась в начале 1970-х годов.

В Ростове-на-Дону за 2,3 млрд рекультивируют мусорный полигон до 2025 года
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«Сейчас на полигоне восемь миллионов кубометров отходов и очень важно, как мы сработаем с подрядчиком. Я уверен, что будет много вопросов и нам придется корректировать проект. Как только начнут вскрывать весь этот мусор, мы не знаем, что окажется внизу», — объяснил Логвиненко.

Напомним, что уже заключен контракт с компанией, которая проведет рекультивацию до 30 ноября 2024 года. Стоимость контракта составляет 2,3 миллиарда рублей.

 

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