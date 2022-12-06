Проверками занимаются полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии. Их интересуют законность приобретения и соблюдение правил хранения.
Проверяется и то, чтобы в конструкцию оружия не вносились изменения. В ноябре в городе зарегистрировали девять случаев незаконного хранения оружия.
«Задержали местного жителя, у которого изъяли пистолет с конструктивными изменениями. Он оказался пригоден для стрельбы боевыми патронами», — уточнил Шпак.
Всего в Ростове за ноябрь зарегистрировали более 440 преступлений. В том числе задержали убийц, насильников и грабителей.
Напомним, что в Ростовской области нашли и обезвредили более 330 взрывчаток с начала 2022 года.