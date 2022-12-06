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Массовую проверку владельцев оружия проводят силовики в Ростове-на-Дону

Сегодня, 08:47
Фото: Andrew Bossi/CC BY / wikimedia.org
Массовая проверка владельцев оружия проводится в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону продолжается работа по проверке владельцев гладкоствольного и нарезного оружия, сообщил глава городского УМВД России Сергей Шпак.

Проверками занимаются полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии. Их интересуют законность приобретения и соблюдение правил хранения. 

Проверяется и то, чтобы в конструкцию оружия не вносились изменения. В ноябре в городе зарегистрировали девять случаев незаконного хранения оружия. 

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«Задержали местного жителя, у которого изъяли пистолет с конструктивными изменениями. Он оказался пригоден для стрельбы боевыми патронами», — уточнил Шпак.

Всего в Ростове за ноябрь зарегистрировали более 440 преступлений. В том числе задержали убийц, насильников и грабителей.

Напомним, что в Ростовской области нашли и обезвредили более 330 взрывчаток с начала 2022 года.

 

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