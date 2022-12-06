В Ростовской области ответили на вопросы мобилизованных, опасающихся ареста своих банковских карт и счетов из-за накопившихся долгов.
В правительстве рассказали, что военнослужащий, попавший под частичную мобилизацию, имеет возможность приостановить исполнительное производство в отношении себя и таким образом защитить счет, на который поступает довольствие.
«Заявление можно подать непосредственно на призывных пунктах военных комиссариатов», — пояснили власти.
Ранее семьи мобилизованных предупредили о деятельности мошенников, охотящихся за выплатами военнослужащих. м