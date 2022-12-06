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Мобилизованных из Ростовской области могут временно освободить от долгов

Сегодня, 15:33
Фото: function.mil.ru
Гражданам, попавшим под частичную мобилизацию в Ростовской области, рассказали, как защитить свои банковские счета от ареста за долги, об этом рассказали в донском правительстве.

В Ростовской области ответили на вопросы мобилизованных, опасающихся ареста своих банковских карт и счетов из-за накопившихся долгов. 

В правительстве рассказали, что военнослужащий, попавший под частичную мобилизацию, имеет возможность приостановить исполнительное производство в отношении себя и таким образом защитить счет, на который поступает довольствие. 

Мобилизованным из Ростовской области рассказали, когда им начнут приходить выплаты
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«Заявление можно подать непосредственно на призывных пунктах военных комиссариатов», — пояснили власти. 

Ранее семьи мобилизованных предупредили о деятельности мошенников, охотящихся за выплатами военнослужащих. м

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