По информации Baza, мужчина в Новошахтинске открыл стрельбу из оружия, когда встретил полицейских. Telegram-канал пишет, что на нападавшем были надеты балаклава и одежда камуфляжной расцветки.
«Ранения получил один сотрудник, его доставили в больницу. Теперь сотрудники ищут человека в пулеметом, а в городе ввели план «Сирена», — сказано в сообщении.
Также отмечается, что в Новошахтинске закрывают детские сады и выезд из города.
Официальной информации о случившемся пока что не поступало, она уточняется.
Ранее стало известно, что расстрелявший дорожную камеру житель Ростовской области заплатит штраф 400 тыс рублей.