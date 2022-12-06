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Напавшего на полицейских мужчину с пулеметом ищут в Ростовской области

Сегодня, 10:56
Фото: мвд.рф
Напавшего на полицейских мужчину с пулеметом ищут в Ростовской области
В Новошахтинске идет розыск мужчины, который по информации Telegram-каналов, якобы напал с оружием на полицейских.

По информации Baza, мужчина в Новошахтинске открыл стрельбу из оружия, когда встретил полицейских. Telegram-канал пишет, что на нападавшем были надеты балаклава и одежда камуфляжной расцветки. 

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«Ранения получил один сотрудник, его доставили в больницу. Теперь сотрудники ищут человека в пулеметом, а в городе ввели план «Сирена», — сказано в сообщении. 

Также отмечается, что в Новошахтинске закрывают детские сады и выезд из города.

Официальной информации о случившемся пока что не поступало, она уточняется.

Ранее стало известно, что расстрелявший дорожную камеру житель Ростовской области заплатит штраф 400 тыс рублей.

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