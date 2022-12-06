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Неизвестные более 600 раз угрожали устроить взрывы в Ростове-на-Дону в ноябре

Сегодня, 09:37
Фото: 23.mchs.gov.ru
Неизвестные более 600 раз угрожали устроить взрывы в Ростове-на-Дону в ноябре
В Ростове-на-Дону в ноябре поступили более 600 угроз о минировании зданий, сообщил глава городского УМВД Сергей Шпак.

Угрозы поступали о минировании объектов социальной инфраструктуры. Сотрудники полиции в каждому случае проводили проверки с использованием служебных собак.

«Взрывных устройств во время обследований найдено не было», — уточнил Шпак. 

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Всего в Ростове за это время зарегистрировали свыше 400 преступлений. Удалось задержать 47 человек, которые числились в розыске.

Ранее появилась информация, что число «минирований» зданий в Ростове выросло вдвое за два месяца. Только за октябрь поступили 700 угроз.

До этого в Пролетарске «заминировали» машину известного адвоката.

 

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