Угрозы поступали о минировании объектов социальной инфраструктуры. Сотрудники полиции в каждому случае проводили проверки с использованием служебных собак.
«Взрывных устройств во время обследований найдено не было», — уточнил Шпак.
Всего в Ростове за это время зарегистрировали свыше 400 преступлений. Удалось задержать 47 человек, которые числились в розыске.
Ранее появилась информация, что число «минирований» зданий в Ростове выросло вдвое за два месяца. Только за октябрь поступили 700 угроз.
До этого в Пролетарске «заминировали» машину известного адвоката.