Новогодний розыгрыш с ценными призами приготовил для покупателей застройщик в Ростове

«Измаильский экоквартал» — это полностью кирпичные дома высотой от 10 до 14 этажей. Стены толщиной 52 см и профессиональная шумоизоляция не позволяют проникать лишним звукам в квартиру. В каждой квартире установлено индивидуальное отопление, а панорамное остекление и потолки высотой в три метра делают комнаты светлыми и просторными. Собственники получают квартиры с профессиональной шумоизоляцией в стяжке пола и с штукатуркой холодных стен. Дополнительно можно заказать услуги по выполнению предчистовой отделки, ремонта «под ключ» или авторского дизайн-проекта.