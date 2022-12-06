Новогодний розыгрыш с ценными призами приготовил для покупателей застройщик в Ростове

Участниками розыгрыша могут стать клиенты, которые приобретут квартиру в жилом комплексе с 5 по 25 декабря 2022 года. Главный приз — iPhone 14 Pro, кроме того, новоселы могут выиграть робот-пылесос или сертификат на 15 тысяч рублей от гипермаркета мебели и товаров для дома Hoff.
Жилой комплекс расположен недалеко от ТРК «Горизонт», в шаговой доступности есть вся необходимая для комфортной жизни инфраструктура. В радиусе 30 метров находится детский развивающий центр, фитнес-клуб и супермаркет.
«Измаильский экоквартал» — это полностью кирпичные дома высотой от 10 до 14 этажей. Стены толщиной 52 см и профессиональная шумоизоляция не позволяют проникать лишним звукам в квартиру. В каждой квартире установлено индивидуальное отопление, а панорамное остекление и потолки высотой в три метра делают комнаты светлыми и просторными. Собственники получают квартиры с профессиональной шумоизоляцией в стяжке пола и с штукатуркой холодных стен. Дополнительно можно заказать услуги по выполнению предчистовой отделки, ремонта «под ключ» или авторского дизайн-проекта.
Охраняемое внутридворовое пространство обустроено по принципу «двор без машин», для владельцев автомобилей предусмотрен подземный паркинг с выходом к лифту. Во дворе расположены многофункциональные детские площадки с зонированием по возрастам, проведено ландшафтное озеленение хвойными и декоративными растениями, установлен фонтан и различные зоны отдыха. Для любителей активного отдыха обустроены workout-зона, уличные тренажеры и столы для тенниса.
Безопасность и надежность сделок обеспечивают эскроу-счета, где хранятся деньги дольщиков на период строительства дома. Денежные средства передаются застройщику только после ввода дома в эксплуатацию.
До конца декабря для клиентов ЖК «Измаильский экоквартал» действует субсидированная ипотека со ставкой 0,1%. Этот инструмент компания внедрила в партнерстве с банками, чтобы будущие собственники могли приобрести недвижимость на более выгодных условиях. К примеру, за однокомнатную квартиру ежемесячный платеж по ставке 0,1% составит 14 098 рублей (вместо 22 964 рублей при льготной ставке 6,7%).
Застройщиком ЖК «Измаильский экоквартал» выступает ГК «Альянс». Выдача ключей II этапа планируется в январе 2023 года — на 9 месяцев раньше обозначенного в договоре срока.
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