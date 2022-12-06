В своем интервью телеканалу ДOH24 руководитель рассказал, что из-за сильного ветра, наблюдающегося в Ростовской области последние дни, судоходные компании терпят серьезные экономические потери. Эти убытки являются последствиями простоя судов, вынужденных оставаться на обмелевшей реке Дон без движения, пока ветер не стихнет, и вода не вернется в обычное русло.