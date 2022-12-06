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Обмеление Дона приносит серьезные убытки ростовским судоходным компаниям

Сегодня, 15:57
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
Река Дон в Ростове-на-Дону 4 декабря
В Ростовской области судоходные предприятия несут колоссальные убытки из-за обмеления реки Дон, об этом рассказал заместитель гендиректора по безопасности мореплавания ФГУП «Росморпорт» Денис Галкин.
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В своем интервью телеканалу ДOH24 руководитель рассказал, что из-за сильного ветра, наблюдающегося в Ростовской области последние дни, судоходные компании терпят серьезные экономические потери. Эти убытки являются последствиями простоя судов, вынужденных оставаться на обмелевшей реке Дон без движения, пока ветер не стихнет, и вода не вернется в обычное русло. 

Сейчас, по словам Галкина, проходная осадка снизилась до 2,9 метра на участках реки Дон в Азове и Ростове, что мешает судам войти за грузами в порты.

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«Это большой урон экономическим компаниям. Большая масса судов скопилась и на Керченском проливе. Мы не можем взять и перевезти груз и получить деньги. Стоим, ждем, когда сменится ветер и пойдет нагон воды», – объяснил Денис Галкин. 

Напомним, штормовое предупреждение в Ростовской области действует уже неделю, хотя ветер стих - вода еще не вернулась в привычное русло, из-за чего в городах наблюдаются проблемы с водоснабжением. 

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