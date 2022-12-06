Портал ТАСС выяснил, что в настоящий момент на дорогах, ведущих в Новошахтинск, дежурят сотрудники полиции, которые проводят досмотр всех транспортных средств.
Тем временем, местные власти заявляют, что ситуация в городе остается спокойной. Сити-менеджер Сергей Бондаренко отметил, что пригород, где происходила перестрелка, находится вдалеке от центральных улиц.
Благодаря протяженности населенного пункта, все 17 школ и 30 детсадов смогли продолжить работу в обычном режиме.
«Паники нет. Все работает в обычном режиме в городе. Ограничительные мероприятия фактически действуют только в самом районе, где произошло событие», — цитирует издание главу администрации.
Напомним, расстрел сотрудников полиции дезертир произвел до 12.00 мск, и с тех пор в Ростовской области продолжаются мероприятия, направленные на задержание стрелка.