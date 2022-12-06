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«Паники нет»: В пригороде Новошахтинска ввели ограничения для поимки стрелка

Сегодня, 16:21
Фото: stat.mil.ru

Сити-менеджер Новошахтинска рассказал о ситуации в городе после расстрела полиции

Глава администрации Новошахтинска Сергей Бондаренко рассказал, какие ограничения установили в городе после нападения на полицию с пулеметом.

Портал ТАСС выяснил, что в настоящий момент на дорогах, ведущих в Новошахтинск, дежурят сотрудники полиции, которые проводят досмотр всех транспортных средств. 

Тем временем, местные власти заявляют, что ситуация в городе остается спокойной. Сити-менеджер Сергей Бондаренко отметил, что пригород, где происходила перестрелка, находится вдалеке от центральных улиц. 

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Благодаря протяженности населенного пункта, все 17 школ и 30 детсадов смогли продолжить работу в обычном режиме. 

«Паники нет. Все работает в обычном режиме в городе. Ограничительные мероприятия фактически действуют только в самом районе, где произошло событие», — цитирует издание главу администрации. 

Напомним, расстрел сотрудников полиции дезертир произвел до 12.00 мск, и с тех пор в Ростовской области продолжаются мероприятия, направленные на задержание стрелка.

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