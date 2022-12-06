Почти 90% россиян планируют встречать Новый год дома или на даче

Новогодняя ночь пройдет за просмотром советских кинолент — 37% россиян будут смотреть «Иронию судьбы» и другие полюбившиеся новогодние кинофильмы. В целом, в 2022 году большинство опрошенных не собираются отвлекаться на телевизор — 33% включат его только чтобы посмотреть обращение президента, 20% — составят собственный плейлист с фильмами в онлайн-кинотеатрах, а почти 10% — вообще не будут что-либо смотреть в праздник.