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Поймавший Чикатило следователь Яндиев рассказал, когда найдут стрелка в Новошахтинске

Сегодня, 15:37
Фото: 1MI
Поймавший Чикатило следователь рассказал, когда найдут стрелка в Новошахтинске
Холод и мороз никогда не играли на руку преступникам. Вероятно, что дезертира, который устроил стрельбу в Новошахтинске, скоро найдут, сообщил RostovGazeta поймавший маньяка Чикатило следователь Амурхан Яндиев.

По словам собеседника, на поиски преступника не потребуется много времени. Вероятно, что из-за погодных условий он прячется у друзей или родственников.

«Скоро он объявится. Или кто-то сольет о нем информацию», — отмечает Амурхан Яндиев.

Следователь добавляет, что дезертировать из армии призывников побуждает трусость. 

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«Нападение на полицейских тоже объяснимо. Преступником движет испуг. Он же не хочет, чтобы его поймали, вот и боится», — делится мнением следователь.

Напомним, что сегодня в полдень в Новошахтинске неизвестный мужчина открыл огонь из пулемета по полицейским. Позже выяснилось, что мужчина  —  дезертир. 

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