По словам собеседника, на поиски преступника не потребуется много времени. Вероятно, что из-за погодных условий он прячется у друзей или родственников.
«Скоро он объявится. Или кто-то сольет о нем информацию», — отмечает Амурхан Яндиев.
Следователь добавляет, что дезертировать из армии призывников побуждает трусость.
«Нападение на полицейских тоже объяснимо. Преступником движет испуг. Он же не хочет, чтобы его поймали, вот и боится», — делится мнением следователь.
Напомним, что сегодня в полдень в Новошахтинске неизвестный мужчина открыл огонь из пулемета по полицейским. Позже выяснилось, что мужчина — дезертир.