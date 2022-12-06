Такое явление называют противостоянием Марса и происходит оно примерно через каждые два года (в среднем через 780 суток). В 2022 году это произойдет 8 декабря. Но, как рассказал Николай Демин, для наблюдения за Марсом не обязательно дожидаться даты противостояния.
«Вести эффективные наблюдения Красной планеты можно примерно за два месяца до противостояния и столько же после него», - объяснил эксперт.
Астроном добавил, что с помощью любительских телескопов ростовчане смогут разглядеть на диске Марса полярные шапки и яркие детали альбедо, в том числе и Большой Сирт.
Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростовской области ветер, из-за которого обмелела река Дон, ослабеет к 9 декабря.