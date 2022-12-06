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Противостояние Марса смогут увидеть жители Ростова в декабре

Сегодня, 09:04
Фото: NASA/JPL-Caltech/CC0 / wikimedia.org
Противостояние Марса ростовчане смогут наблюдать в декабре
В декабре жители Ростова смогут наблюдать уникальное явление - Солнце, Земля и Марс расположатся на одной линии: Земля посередине, а Марс будет противостоять Солнцу , об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал заведующий астрономической обсерваторией в парке им. Максима Горького Николай Демин.

Такое явление называют противостоянием Марса и происходит оно примерно через каждые два года (в среднем через 780 суток). В 2022 году это произойдет 8 декабря. Но, как рассказал Николай Демин, для наблюдения за Марсом не обязательно дожидаться даты противостояния.

«Вести эффективные наблюдения Красной планеты можно примерно за два месяца до противостояния и столько же после него», - объяснил эксперт.

 

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Астроном добавил, что с помощью любительских телескопов ростовчане смогут разглядеть на диске Марса полярные шапки и яркие детали альбедо, в том числе и Большой Сирт.

Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростовской области ветер, из-за которого обмелела река Дон, ослабеет к 9 декабря.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростовская область#Природа#Ростов-на-Дону#Космос#Астрономия
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