Такое явление называют противостоянием Марса и происходит оно примерно через каждые два года (в среднем через 780 суток). В 2022 году это произойдет 8 декабря. Но, как рассказал Николай Демин, для наблюдения за Марсом не обязательно дожидаться даты противостояния.