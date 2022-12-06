«Каким методом — это они сами уже определят. Но потом обвинят в этом Россию, потому что это входит как раз в русофобскую доктрину, которая сегодня очень успешно работает на Западе», — утверждает Водолацкий, обвиняющий запад в отсутствии моральных ориентиров и называющий политическую фигуру Зеленского не более чем продуктом системы.