В своем интервью порталу Федерального агентства новостей Виктор Водолацкий напомнил, что недавнее назначение Владимира Зеленского «человеком года» не является новшеством для западных изданий, скрыто поддерживающих политику национализма.
Депутат напомнил, как в прошлом Нобелевскую премию мира получил и президент Барак Обама, политические решения которого привели к убийству гражданских лиц за пределами США, войне в Ираке и уничтожению Ливии как государства.
Парламентарий уверен, Зеленский — временная фигура, от которого западные хозяева избавятся в выгодный им момент.
«Каким методом — это они сами уже определят. Но потом обвинят в этом Россию, потому что это входит как раз в русофобскую доктрину, которая сегодня очень успешно работает на Западе», — утверждает Водолацкий, обвиняющий запад в отсутствии моральных ориентиров и называющий политическую фигуру Зеленского не более чем продуктом системы.
Ранее Виктор Водолацкий призвал усилить работу ПВО в Ростовской области.