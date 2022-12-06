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Ростовский депутат Водолацкий сделал прогноз о судьбе президента Зеленского

Сегодня, 13:44
Фото: duma.gov.ru
Ростовский депутат Водолацкий сделал прогноз о судьбе президента Зеленского
Ростовский депутат Госдумы Виктор Водолацкий рассказал, что президент Владимир Зеленский будет уничтожен своими же западными покровителями.

В своем интервью порталу Федерального агентства новостей Виктор Водолацкий напомнил, что недавнее назначение Владимира Зеленского «человеком года» не является новшеством для западных изданий, скрыто поддерживающих политику национализма.  

Депутат напомнил, как в прошлом Нобелевскую премию мира получил и президент Барак Обама, политические решения которого привели к убийству гражданских лиц за пределами США, войне в Ираке и уничтожению Ливии как государства. 

Парламентарий уверен, Зеленский — временная фигура, от которого западные хозяева избавятся в выгодный им момент. 

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«Каким методом — это они сами уже определят. Но потом обвинят в этом Россию, потому что это входит как раз в русофобскую доктрину, которая сегодня очень успешно работает на Западе», — утверждает Водолацкий, обвиняющий запад в отсутствии моральных ориентиров и называющий политическую фигуру Зеленского не более чем продуктом системы. 

Ранее Виктор Водолацкий призвал усилить работу ПВО в Ростовской области.


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