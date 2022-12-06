Власти Ростовской области предупредили семьи граждан, попавших под частичную мобилизацию о новой схеме мошенничества. Сейчас семьи военнослужащих поступают звонки от лже-сотрудников военкоматов, которые просят предоставить номер карты и другие ее данные для получения семьями мобилизованных дополнительных выплат.
В правительстве предупредили, что предоставлять эти данные ни в коем случае не стоит, поскольку источником таких звонков могут быть мошенники.
«Сотрудники военкомата никогда не просят номер банковской карты, CVV-код и иные ее данные. Также военкомат не присылает никаких СМС-сообщений, которые надо продиктовать звонящему якобы для обеспечения платежа», — предупредили в правительстве, добавив, что сотрудников военкомата могут интересовать исключительно реквизиты банковского счета, если военнослужащему положены дополнительные выплаты.
Ранее в RostovGazeta объяснили, почему не предвидится всеобщая мобилизация населения.