«Сотрудники военкомата никогда не просят номер банковской карты, CVV-код и иные ее данные. Также военкомат не присылает никаких СМС-сообщений, которые надо продиктовать звонящему якобы для обеспечения платежа», — предупредили в правительстве, добавив, что сотрудников военкомата могут интересовать исключительно реквизиты банковского счета, если военнослужащему положены дополнительные выплаты.