Сообщения о том, что напавший на полицейских мужчина с пулеметом действовал в составе диверсионно-разведывательной группы, оказались фейком. В популярных пабликах и мессенджерах неизвестные стали распространять информацию о том, что в Новошахтинске действует диверсионная группа из 11 человек. Слухи могли распространяться, чтобы посеять панику среди местного населения.