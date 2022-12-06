Сообщения о том, что напавший на полицейских мужчина с пулеметом действовал в составе диверсионно-разведывательной группы, оказались фейком. В популярных пабликах и мессенджерах неизвестные стали распространять информацию о том, что в Новошахтинске действует диверсионная группа из 11 человек. Слухи могли распространяться, чтобы посеять панику среди местного населения.
Согласно официальным данным, преступник действовал в одиночку. Его личность пока остается неизвестной. В городе и пригороде Новошахтинска ведутся активные оперативно-розыскные мероприятия.
Напомним, о ЧП в Новошахтинске стало известно 6 декабря. По оперативным данным, преступника обнаружили рядом с лесополосой, он сразу открыл огонь по полицейским, один из которых получил ранение. Одет мужчина был в камуфляж и балаклаву. В городе действует план «Сирена». Местных жителей просят оставаться дома.