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Слухи о нападении диверсионной группы на полицейских в Новошахтинске оказались фейком

Сегодня, 13:19
Фото: 71.мвд.рф
Слухи о нападении диверсионной группы на полицейских в Новошахтинске оказались фейком
Напавший с пулеметом на полицейских в Новошахтинске действовал в одиночку, сообщает Telegram-канал «Война с фейками».

Сообщения о том, что напавший на полицейских мужчина с пулеметом действовал в составе диверсионно-разведывательной группы, оказались фейком. В популярных пабликах и мессенджерах неизвестные стали распространять информацию о том, что в Новошахтинске действует диверсионная группа из 11 человек. Слухи могли распространяться, чтобы посеять панику среди местного населения.

Согласно официальным данным, преступник действовал в одиночку. Его личность пока остается неизвестной. В городе и пригороде Новошахтинска ведутся активные оперативно-розыскные мероприятия.

Видео с предполагаемым стрелком по полицейским в Новошахтинске появилось в Сети
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﻿Напомним, о ЧП в Новошахтинске стало известно 6 декабря. По оперативным данным, преступника обнаружили рядом с лесополосой, он сразу открыл огонь по полицейским, один из которых получил ранение. Одет мужчина был в камуфляж и балаклаву. В городе действует план «Сирена». Местных жителей просят оставаться дома.

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