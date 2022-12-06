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Слышно выстрелы: в Новошахтинске на поиски стрелка бросили силы ОМОН и Росгвардии

Сегодня, 12:18
Фото: ТГ канал Readovka
Слышно выстрелы: В Новошахтинске на поиски стрелка бросили силы ОМОН и Росгвардии

В Новошахтинске до сих пор слышны выстрелы, и ведутся поиски нападавшего

В Новошахтинске очевидцы сообщают о том, что на поиски стрелка бросили силы Росгвардии и ОМОН.

Портал Readovka рассказал, что очевидцы до сих пор слышат отдельные выстрелы на улицах Новошахтинска, куда бросили силы ОМОН и Росгвардии для поисков стрелка, напавшего на полицейских.   

Сейчас на границах Новошахтинска и всех выездах выставили блок-посты, которые спровоцировали огромные пробки. В попытках уехать некоторые жители выезжают на встречные полосы, что становится причиной еще больших заторов. 

Власти Новошахтинска призвали жителей не выходить из дома на время задержания стрелка
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Напомним, около 12 часов мск в Новошахтинске произошло нападение неизвестным на сотрудников полиции. Пострадал один правоохранитель.

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