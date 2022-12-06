Портал Readovka рассказал, что очевидцы до сих пор слышат отдельные выстрелы на улицах Новошахтинска, куда бросили силы ОМОН и Росгвардии для поисков стрелка, напавшего на полицейских.
Сейчас на границах Новошахтинска и всех выездах выставили блок-посты, которые спровоцировали огромные пробки. В попытках уехать некоторые жители выезжают на встречные полосы, что становится причиной еще больших заторов.
Напомним, около 12 часов мск в Новошахтинске произошло нападение неизвестным на сотрудников полиции. Пострадал один правоохранитель.