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Стала известна личность расстрелянного в Новошахтинске полицейского

Сегодня, 11:37
Фото: 61.мвд.рф
Стала известна личность расстрелянного в Новошахтинске полицейского
Раненым неизвестным стрелком в Новошахтинске полицейский, по информации СМИ, оказался Роман Бирюков.

Напомним, что во вторник, 6 декабря, неизвестный мужчина открыл огонь по полицейским и ранил одного из них. После этого стрелок скрылся, пока его найти не удалось.

По информации «Дoн Мэш», стрельба началась в районе таможенного поста. Сотрудники искали пропавшую пенсионерку и встретили в лесу незнакомца с оружием.

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«Мужчина начал стрелять по служебной машине и ранил Бирюкова, Пуля попала в район таза. Сейчас он в больнице, его жизни ничего не угрожает», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в данный момент в городе закрывают детские сады. Официальной информации о подробностях стрельбы не поступало, она уточняется.

Ранее в Ростовской области мужчина из-за разногласий расстрелял своего знакомого.

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