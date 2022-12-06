Напомним, что во вторник, 6 декабря, неизвестный мужчина открыл огонь по полицейским и ранил одного из них. После этого стрелок скрылся, пока его найти не удалось.
По информации «Дoн Мэш», стрельба началась в районе таможенного поста. Сотрудники искали пропавшую пенсионерку и встретили в лесу незнакомца с оружием.
«Мужчина начал стрелять по служебной машине и ранил Бирюкова, Пуля попала в район таза. Сейчас он в больнице, его жизни ничего не угрожает», — сказано в сообщении.
Отмечается, что в данный момент в городе закрывают детские сады. Официальной информации о подробностях стрельбы не поступало, она уточняется.
Ранее в Ростовской области мужчина из-за разногласий расстрелял своего знакомого.