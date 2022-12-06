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Posted 6 декабря 2022, 11:42

Published 6 декабря 2022, 11:42

Modified 6 декабря 2022, 11:44

Updated 6 декабря 2022, 11:44

Стали известны подробности расстрела полицейских в Новошахтинске 6 декабря

6 декабря 2022, 11:42
В Ростовской области неизвестный мужчина открыл огонь по полицейским и ранил одного из патрульных, заявили в УМВД по региону.

Нападение было совершено в Новошахтинске днем во вторник, 6 декабря. Мужчина в камуфляже начал стрельбу и скрылся.

Ранение получил один сотрудник полиции. Сейчас проводятся мероприятия для задержания стрелка.

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Telegram-канал Baza пишет, что у нападавшего может быть с собой пулемет и огонь он открыл, когда увидел сотрудников полиции. По некоторым данным, сейчас закрываются детсады и выезд из города.

Факт нападения на сотрудников правоохранительных органов подтвердили в региональном МВД. В данный момент информация уточняется. 

Ранее в центре Азова застрелили высокопоставленного налоговика, вернувшегося с тренировки.

 

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