Стали известны подробности расстрела полицейских в Новошахтинске 6 декабря

Posted 6 декабря 2022, 11:42
Published 6 декабря 2022, 11:42
Modified 6 декабря 2022, 11:44
Updated 6 декабря 2022, 11:44
Нападение было совершено в Новошахтинске днем во вторник, 6 декабря. Мужчина в камуфляже начал стрельбу и скрылся.
Ранение получил один сотрудник полиции. Сейчас проводятся мероприятия для задержания стрелка.
Telegram-канал Baza пишет, что у нападавшего может быть с собой пулемет и огонь он открыл, когда увидел сотрудников полиции. По некоторым данным, сейчас закрываются детсады и выезд из города.
Факт нападения на сотрудников правоохранительных органов подтвердили в региональном МВД. В данный момент информация уточняется.
Ранее в центре Азова застрелили высокопоставленного налоговика, вернувшегося с тренировки.